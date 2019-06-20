2019/06/20 | 18:22

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عاجل ..



رئيسة مجلس النواب الأميركي: الوضع مع إيران خطير جدا ولكننا لا نريد الحرب

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