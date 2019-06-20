ترمب : بقائي علامة استفهام في احداث الخليج تكون افضل

2019/06/20 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي… بحر عمان ليس مهما للولايات المتحدة الامريكية، الاحداث التي حدثت بالخليج اضرارها جدا صغيرة وليست مهمة، بالحقيقة انا من المتابعين لتصريحات الرئيس الامريكي ترمب حلاب الدول العربية البترولية والذين اسماهم في الابقار الحلوبة، وانا معجب بعقلية الملياردير المستر ترمب والذي فرض الجزية على قادة وشعوب العرب، ووصف الدولة البترولية الكبيرة […]

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