وزير التخطيط: اعددنا معالجات كاملة لجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظات كافة

2019/06/20 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اجتماع هيأة الرأي في الوزارة، بحضور الوكلاء والمفتش العام ,المديرين العامين في وزارة التخطيط.وثمن الدليمي خلال الاجتماع الدور الحيوي لكوادر الوزارة في متابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي، ومضاعفتهم للجهود بهدف تحقيق رؤية التنمية المستدامة التي قدمتها الوزارة لعراق 2030، لافتاً بذلك الى الدور الفاعل لوزارة التخطيط في معالجة العديد […]

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