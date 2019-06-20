بارزاني للحلبوسي: مستعدون لاستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط وإيراداته

2019/06/20 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الخميس، عن أمله معرباً بتحقيق “علاقة قوية” مع بغداد تقوم على أساس المصالح المشتركة، مبدياً استعداد الإقليم لاستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط وإيراداته.

يتبع…

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