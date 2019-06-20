عبد المهدي والعبادي يؤكدان اهمية الحفاظ على الانجازات للسلطتين التنفيذية والتشريعية

2019/06/20 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث عادل عبد المهدي وحيدرالعبادي، اليوم الخميس، مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد.

وقال مكتب الاعلامي للعبادي في بيان له، إن عادل عبد المهدي والعبادي “بحثا في لقاء مناقشة الاوضاع التي تشهدها المنطقة “، مبيناً “اهمية الحفاظ على الانجازات المتحققة خلال فترة الحكومة السابقة في مختلف المجالات وتقويم ما تحقق للسلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة الحكومة الحالية”.

واكد البيان على “اهمية تقديم الخدمات وفرص العمل والاعمار للمواطنين اضافة الى محاربة الفساد “.

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