النفط يرتفع 5% بسبب تداعيات إسقاط الطائرة الامريكية

2019/06/20 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بنحو 5% بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، وقال، “إنها ارتكبت خطأ جسيما” وتم تداول المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة 17:27 بتوقيت موسكو، عند 56.37 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.85% عن مستوى الإغلاق السابق.فيما جرى تداول عقود “برنت” العالمي […]

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