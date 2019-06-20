2019/06/20 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج تسيورة | ديوان قبيلة عبادة " ال عصاد ") نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 94SpnLr_2-Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج تسيورة | ديوان قبيلة عبادة " ال عصاد ") نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج تسيورة | ديوان قبيلة عبادة " ال عصاد ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).