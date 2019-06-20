التعليم تمنح الطلبة الراسبين 5 درجات كحد أعلى

2019/06/20 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، الموافقة على منح الطلبة الراسبين 5 درجات بشكل مطلق.وذكر بيان للوزارة، تلقت/ المعلومة/ نسخة منه، ان” وزير التعليم قصي السهيل وافق على منح صلاحية كاملة لمجالس الكليات والمعاهد باعطاء الطلبة الراسبين خمس درجات كحد اعلى ولجميع المراحل بشكل مطلق توزع على مواد الدورين الأول والثاني […]

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