الثقافة النيابية تشرف على آلية الترشيح لمجلس أمناء شبكة الإعلام

2019/06/20 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرفت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم الخميس، على آلية الترشيح الى عضوية مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي بعد قرار مدة التمديد المعلن سابقا،

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