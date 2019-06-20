البارزاني : مستعدون لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط

2019/06/20 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس منطقة كردستان نيجيرفان البارزاني، الخميس، استعداد كردستان لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته، معرباً عن أمله في "ت...

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