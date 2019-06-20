2019/06/20 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “المركز الخبري الوطني NNC” ينشر، وثائق تتضمن اجراء وزير الاتصالات نعيم الربيعي تغييرات وظيفية بشركات الوزارة، فيما وصف مراقبون تلك التغييرات بـ”غير المهنية”.وتضمنت الوثائق تغييرات وظيفية بين مدراء الاقسام والشعب والموظفين في شركات الوزارة، بعيداً عن الخبرة والمهنية والكفاءة دون ان يبين الاسباب، بحسب مراقبين.وانتقد النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية علي البديري في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



وزير الاتصالات يجري تغييرات بشركات الوزارة ومراقبون يصفونها ب”غير المهنية” المركز الخبري الوطني.

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