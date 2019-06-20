القضاء العراقي يأمر بكف التحري والقبض بحق

2019/06/20 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات القضائية العراقية الغاء امر قبض الصادر في وقت سابق من قبل محكمة جنح كركوك ضد رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار طالباني، مطالبة الجهات المعنية بالكف عن التحري والقبض الصادر بحقه.وبحسب مضمون قرار محكمة الرصافة التابع لمجلس القضاء الاعلى والموجه الى مديرية شرطة محافظة كركوك فان المحكمة تطالب بعدم العمل بقرار القاء القبض الصادر بحق ريبوار طالباني.وكانت محكمة جنح كركوك قد اصدرت في 30 كانون الاول 2018 الماضي امرا بالقاء القبض على ريبوار طالباني.ووفقا لما هو مبين في كتاب محكمة الرصافة فان الامر صدر في 28 ايار 2019 الا انه وصل للتو الى ادارة مجلس محافظة كركوك.

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