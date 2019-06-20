اكبر تحالف عسكري عالمي والبيشمركة يوجهان طلبا لحكومة كوردستان الجديدة

2019/06/20 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت اللجنة العليا المشتركة لقوات التحالف الدولي ووزارة البيشمركة، اليوم الخميس، ان تكون عملية الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة اولوية اعمال رئاسة اقليم كوردستان وحكومتها الجديدة للسنوات الاربع المقبلة.وجاء في بيان لوزارة البيشمركة ورد لشفق نيوز، انه برعاية وزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري، عقدت اجتماع للجنة العليا المشتركة للوزارة وقوات التحالف الدولي البورد الاصلاحي للبيشمركة.واشار الى ان الاجتماع تم بحضور قائد المكتب الامني المشترك في العراق الجنرال غروكر والقنصل العام لكل من امريكا وبريطانيا والمانيا في اقليم كوردستان وبحضور وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين والامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ورئيس هيئة اركان الوزارة الفريق جمال محمد، مبينا انه تم التطرق الى مشروع اصلاح البيشمركة والتاكيد على تنفيذ هذه الخطة.واضاف ان الجانبين كانا متوافقين خلال الاجتماع على ضرورة ان تجعل رئاسة الاقليم والحكومة المقبلة في الاقليم مشروع اصلاح البيشمركة واعادة تنظيم قواتها اولوية لاعمالهما خلال السنوات الاربع المقبلة.كما اشار البيان الى ان قناصل البلدان الثلاث والمستشارين العسكريين لقوات التحالف تعهدوا باستمرار مشروع اصلاح البيشمركة وتقديم المساعدات العسكرية لوزارة البيشمركة.ونوه الى ان كريم سنجاري من جهته شكر قوات التحالف على دعمها الدائم لقوات البيشمركة ومشروع اصلاحها، مسلطا الاضواء بشكل مهم على تأثير التدريب والمشورة التي يقدمها التحالف لقوات البيشمركة، ومطالبا باستمرار المساعدات التي يقدمها التحالف.

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