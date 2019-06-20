وفد اتحاد غرب آسيا يزور اربيل ويبدي ارتياحه للتحضيرات

2019/06/20 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، أن وفداً من الاتحاد الاسيوي اجرى زيارة الى مدينة اربيل للاطلاع على سير التحضيرات لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها خلال شهر آب المقبل.وذكر الاتحاد في بيان تلقته /المعلومة /، أن “وفداً من اتحاد غرب آسيا، يضم الأمين العام خليل السالم وأحمد قطيشات مدير البطولة وعروبة الحسيني […]

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