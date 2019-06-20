الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش ويقتل عددا من الإرهابيين غربي الانبار

2019/06/20 | 19:17

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بغداد اليوم _ الأنبار

اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 3 عناصر من تنظيم داعش وتدمير مضافات وعجلات تابعة له، خلال عملية "واسعة" في الصحراء الغربية للمحافظة.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان، إن "اللواءين 13 و18 بالحشد أطلقا عملية أمنية واسعة بالصحراء الغربية للأنبار أسفرت عن قتل أحد عناصر داعش وجرح اثنين اخرين، إضافة إلى تدمير أربع مضافات وثلاث عجلات تابعات لعناصر التنظيم والاستيلاء على أخرى معدة للتفخيخ في منطقة قرى الجغايفة مقابل ناحية عكاشات".

واضاف مصلح، أن "العملية حققت اهدافها المرسومة ولاسيما مع وجود اهداف متحركة وثابتة في المنطقة المذكورة، كما ساعدت بإنهاء مخطط استهداف عدد من مناطق غرب الانبار كقضاء القائم وعكاشات"، مبينا أن "العملية ستستمر لحين انهاء وجود خلايا داعش الاجرامي".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القاء القبض على مسؤول "ديوان الغنائم" بتنظيم داعش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارزها في قيادة عمليات نينوى تمكنت، واثر معلوما

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، السيطرة على حقل للعبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رجال الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبناءً على م

بغداد اليوم _ ديالى

كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الخميس، عن خطط لقيادته تتضمن بناء مراكز شرطة جديدة في مناطق المحافظة المحررة وإعطاء دور "أكبر" لإبناءها في المنظومة الأمنية.

وقال العبادي، في حديث لـ(بغداد

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