بالصورة: ما هي خصائص طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها إيران؟

2019/06/20 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت بعض المصادر أن طائرة التجسس الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران فجر الخميس 20 يونيو 2019 هي من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون" تابعة للبحرية الأمريكية.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم ال...

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