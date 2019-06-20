2019/06/20 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أن "إيران ارتكبت خطأ جسيما" بإسقاطها طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة يوم الخميس 20 يونيو 2019 في المجال الجوي الدولي، حسبما أعلنت واشنطن.

في حين أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي صواريخ "سوم خرداد" الإيرانية التي أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق مضيق هرمز اليوم؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي صواريخ "سوم خرداد" الإيرانية التي أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق مضيق هرمز اليوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).