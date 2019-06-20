2019/06/20 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب ردا على سؤال بشأن مهاجمة إيران: “ستعرفون قريبا”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب ردا على سؤال بشأن مهاجمة إيران: “ستعرفون قريبا” وكالة خطوة برس.

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