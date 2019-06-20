النزاهة النيابية تتهم مجلس مكافحة الفساد بالفساد!

وأضافت، أن "عبد المهدي وضع في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد شخصيات غير كفوءة، فضلا عن تورط بعض أعضاء المجلس بشبهات فساد خلال الحكومات السابقة، مبينة أن الأدوات التي يستخدمها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد غير صحيحة ويجب إعادة النظر بها".
وتابعت، أن "محاربة الفساد تبدأ فعليا إذا تطبق القانون بشكل صحيح على جميع المسؤولين والقيادات السياسية، مبينة أن عدم تفعيل القانون جعل من الحكومة غير قادرة على استبدال مفتش عام أو مدير عام متورط بالفساد".
وأكد النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري , في وقت سابق, أن الانتقادات التي وجهتها المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة وضعت الحكومة والبرلمان في حرج أمام الرأي العام.
يذكر ان المرجعية الدينية انتقدت، في وقت سابق، بمناسبة ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فيما بينت أن الحكومة لم تتخذ خطوات حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد المنتشر في جميع مفاصل الدولة.
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