ترامب: ايران ارتكبت خطأ كبير

2019/06/20 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الرئيس الأمريكي تهديدا مبطنا لإيران، عبر تغريدة من حسابه بموقع تويتر، على خلفية إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، فوق إقليم هرمزجان الإيراني.وقال ترامب بتغريدته: " ارتكبت إيران خطأ فادحا".

وكانت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامي للحرس الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إن قوات الحرس الثوري أسقط ما أسمتها "طائرة تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان جنوب البلاد.

وجاء في التقرير: "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب"، فيما قالت وكالة فارس للأنباء إن الطائرة من طراز غلوبال هاوك.

في المقابل، اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، إسقاط الطائرة مسيرة "عملا استفزازيا".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها إنّ إسقاط "الطائرة المسيرة هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

كما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مصدر بالوزارة، لم تسمه، إنّ الطائرة كانت "في مهمة استطلاع وعلى مسافة 17 ميلا من الأجواء الإيرانية.

وأضاف أن الطائرة التي أسقطت من طراز "أر كيو ـ 4 آيه غلوبال هوك"، وأنّ أعمال البحث مازالت جارية لتحديد مكان حطامها.

إلى ذلك أكد قائد الحرس الثوري حسين سلامي أن حادثة إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة "تحمل رسالة مفادها أننا جاهزون للرد بحزم على اي اعتداء"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

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