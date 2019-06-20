بالصور.. الدخلية تتسلم وجبة جديدة من سيارات “متسوبيشي” مثيرة الجدل

2019/06/20 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تسلمت وزارة الداخلية، وجبة جديدة من سيارات “متسوبيشي” مثيرة الجدل.وذكر مصدر لـ”كلكامش برس”، إن “وزارة الداخلية تسلمت المئات من سيارة الحمل من شركة متسوبيشي تم توزيع الوجبة الاولى منها لفرقة الرد السريع بواقع 10 سيارات لكل فوج”.يذكر ان الداخلية سبق ان تعاقدت على 6000 عجلة من شركة متسوبيشي مزودة بمحرك […]

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