محكمة جنح الرصافة تقرر الكف عن المطالبة باعتقال ريبوار طالباني

2019/06/20 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات القضائية العراقية الغاء امر قبض الصادر في وقت سابق من قبل محكمة جنح كركوك ضد رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار طالباني، مطالبة الجهات المعنية بالكف عن التحري والقبض الصادر بحقه.وبحسب مضمون قرار محكمة الرصافة والموجه الى مديرية شرطة محافظة كركوك فان المحكمة تطالب بعدم العمل بقرار القاء القبض الصادر بحق ريبوار...

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