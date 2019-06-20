الكويت تشكك برواية الصليب الاحمر الدولي حول العثور على اسراهم في السماوة

2019/06/20 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتعامل بحذر شديد مع المعلومات الواردة عن اكتشاف مقبرة جماعية جنوب العراق من الممكن أن تحوي رفات مفقودين كويتيين، وذلك من خلال وزارة الخارجية ومع زيارة امير الكويت للعراق أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، اكتشاف رفات بشرية في محافظة المثنى تعود لأشخاص مفقودين في حرب الخليج، مشيرةً...

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