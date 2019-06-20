2019/06/20 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأميركية: من المهم إرسال رسالة دعم قوية لحلفائنا في الخليج في هذا التوقيت

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