2019/06/20 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد القوات الجوية الامريكية يقدم إحاطة عبر الهاتف للبنتاغون بشأن التطورات مع إيران

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