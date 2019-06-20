تقرير لمعهد أميركي: هذه الجهة ستكلف عبد المهدي استثمارات بمليارات الدولارات

2019/06/20 | 19:28

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سومر نيوز: بغداد..



قدم مايكل نايتس وهو زميل أقدم في معهد واشنطن، قضى فترات طويلة في منطقة الشرق الأوسط، عمل خلالها في ال...

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