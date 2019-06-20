الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة

2019/06/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الحرس الثوري الإیراني أنّه تمّ استهداف وإسقاط طائرة التجسس الأميركية المسيرة فجر اليوم بعد دخولها أجواء البلاد، و”ليس فوق المياه الدولية كما يدعي الجانب الأميركي”.وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري اليوم الخميس، أنّ طائرة تجسس أميركية من طراز “غلوبال هاوك” أقلعت في الساعة صفر و14 دقيقة من بعد منتصف الليل بتوقيت إيران من إحدى …

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