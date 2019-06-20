2019/06/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ترامب ردا على سؤال بشأن مهاجمة #إيران: ستعرفون قريبا ويعقد الان مؤتمر صحفي لقائد سلاح الجو الأميركي في القيادة الوسطى الجنرال جوزف غاستيلا وقال السيناتور لينزي #غراهام: تحادثت مع الرئيس #ترامب وإسقاط الطائرة المسيرة يضعنا في زاوية ضيقة بخيارات محدودة واجتمع الرئيس ترامب في البيبت الأبيض بمجلس الأمن القومي لبحث الرد الأميركي بعد إسقاط...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب الآن: ستعرفون ردنا على ايران باسقاط طائرتنا قريبا إن كانت #أمريكا ستضرب #إيران ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب الآن: ستعرفون ردنا على ايران باسقاط طائرتنا قريبا إن كانت #أمريكا ستضرب #إيران ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).