2019/06/20 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة اربيل تستغني عن لاعب فريقها الكروي علي سلمان لاسباب انضباطية و تقرر اعادة بطاقته يرجع الى نادي الحسين

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