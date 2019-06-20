الحشد الشعبي: قتل واصابة عدد من الدواعش خلال إحباط مخطط لاستهداف مناطق غرب الانبار

2019/06/20 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الخميس، قتل وجرح ثلاثة من ارهابيي عصابات داعش، فيما كشفت عن احباط مخطط داعشي لاستهداف مناطق غرب المحافظة.

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