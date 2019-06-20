2019/06/20 | 19:38

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البنتاغون: الهجوم على الطائرة المسيرة الأميركية غير مبرر وسقطت بالمياه الدولية

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