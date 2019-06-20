نائب يرهن نجاح المعارضة السياسية بالتخلي عن جميع المناصب

2019/06/20 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رهن النائب عن تحالف الإصلاح بدر الزيادي، الخميس، نجاح خيار المعارضة الذي انتهجته عدد من الكتل بالتخلي عن جميع المناصب الحكومية.وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “بقاء ممثلين داخل الحكومة للكتل السياسية الذاهبة نحو خيار المعارضة السياسية لا يمثل مفهوم المعارضة الحقيقي”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية المعارضة ملزمة بإعلان […]

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