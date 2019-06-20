2019/06/20 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسعت أسعار النفط مكاسبها لنحو 4% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تغريدة الرئيس الأمريكي بشأن إيران مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع أسعار النفط 4% بعد تغريدة ترامب عن إيران) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع أسعار النفط 4% بعد تغريدة ترامب عن إيران) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارتفاع أسعار النفط 4% بعد تغريدة ترامب عن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).