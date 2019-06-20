ارتفاع أسعار النفط 4% بعد تغريدة ترامب عن إيران

2019/06/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت أسعار النفط مكاسبها لنحو 4% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تغريدة الرئيس الأمريكي بشأن إيران مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

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