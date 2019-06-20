بالأرقام.. مؤشرات بورصة العراق بختام جلسة تداولات الخميس

2019/06/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.31 % ، عند مستوى 496.45 نقطة ، رابحاً نحو 1.54 نقطة.

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