2019/06/20 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل اعلام اميركية: الاجتماع الطارئ في البيت الابيض يضم ترمب وبولتون وبومبيو وشاناهان

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