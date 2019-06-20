2019/06/20 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة تل اللحم مدخل المحافظة الجنوبي تمكنت من القبض على المتهم (ف .م .ش) البالغ من العمر 34 عاما يسكن قضاء الشطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في ذي قار وكالة خطوة برس.

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