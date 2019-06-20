إستثمار بغداد : إرتفاع وتيرة العمل في مجمع العطيفية السكني

2019/06/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنسجاماً مع توجهات الحكومة مؤخراً بمنح الإستثمار دوراً اساسياً وفاعلاً في تحقيق التنمية الشاملة للعاصمة بغداد وعلى جميع القطاعات , ولتوفير الدعم والإسناد لكافة المشاريع الاستثمارية وبالأخص السكنية منها أولت هيئة إستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي إهتماماً كبيراً لهذا القطاع الحيوي .

تتوسع المشاريع الإستثمارية السكنية في كافة مناطق العاصمة بغداد وعلى جانبي الكرخ والرصافة ، مجمع العطيفية السكني المنفذ من قبل شركة الحضارة للإستثمارات السياحية المحدودة واحداً من تلك المشاريع التي حظيت بالدعم والإسناد من قبل الهيئة والذي يتميز بإطلالة مباشرة على ضفاف نهر دجلة الخالد ويقع المشروع في منطقة العطيفية حيث أشرت اللجان الفنية والهندسية في الهيئة والتي زارت المشروع تقدم مراحل العمل فيه .



المشروع عبارة عن مجمع سكني مكون من (4) بنايات بواقع (12) طابق لكل بناية تنقسم الى نوع (A-B-C-D) وبمساحات مختلفة وسيتضمن المشروع إضافة الى الشقق السكنية :

• مساحات خضراء

• مواقف للسيارات

• منظومة غاز مركزي

• منظومة مراقبة مركزية

• كهرباء 24 ساعة يومياً

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