2019/06/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث زعيم ائتلاف “النصر” رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، أوضاع العراق السياسية والامنية والاقتصادية، بالاضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأفاد بيان للمكتب الاعلامي للعبادي، اليوم، (20 حزيران 2019)، ان الاخير “استقبل في مكتبه اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد، واهمية الحفاظ على الانجازات المتحققة خلال فترة الحكومة السابقة في مختلف المجالات، وتقويم ما تحقق للسلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة الحكومة الحالية”.

وأضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تقديم الخدمات وفرص العمل والاعمار للمواطنين اضافة الى محاربة الفساد”.

وختم البيان بالقول ان اللقاء “شهد مناقشة الاوضاع التي تشهدها المنطقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يبحث مع عبدالمهدي أوضاع العراق وتطورات المنطقة) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يبحث مع عبدالمهدي أوضاع العراق وتطورات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).