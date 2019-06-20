مقتل واصابة عدد من “الدواعش” بإحباط مخطط لاستهداف مناطق غرب الانبار

2019/06/20 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الخميس، عن قتل وجرح ثلاثة عناصر من داعش، فيما كشفت عن احباط مخطط “داعشي” لاستهداف مناطق غرب المحافظة.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “اللواءين 13 و18 بالحشد أطلقا عملية أمنية واسعة بالصحراء الغربية للأنبار اسفرت عن قتل احد […]

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