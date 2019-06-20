2019/06/20 | 19:46

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البنتاغون: الطائرة الأميركية المسيرة كانت تحلق فوق خليج ‎عمان عندما أسقطت بصاروخ للحرس الثوري الايراني

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