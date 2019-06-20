الحلبوسي يدعو لدخول الشركات الأميركية إلى العراق

2019/06/20 | 19:48

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، الى دخول الشركات الأميركية للعراق.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "استقبل اليوم، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السيد ستف لوتس، وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات الأميركية والعراقية".

واضاف، "كما تم توسيع الشراكة بينهما، فضلا عن نشر الوكالات التجارية بما ينسجم والسياسة الاقتصادية للعراق ونهجها في الانفتاح على جميع الأسواق الدولية، كما دعا سيادته إلى دخول الشركات الأميركية والمستثمرين في مجالات الصحة والطاقة والزراعة".

من جانبه أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية على "السعي لتحقيق شراكة تجارية متقدمة مع العراق في جميع المجالات".

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وقال ترامب ردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران: "س

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، في تصريحات صحفية: &q

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