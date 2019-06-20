2019/06/20 | 19:51

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ترمب: الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية والأمر كان سيختلف لو كانت تحمل أشخاصا

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