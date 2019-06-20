2019/06/20 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل إلى مراحل متقدمة بالاتفاق مع الكتل السياسية لتمرير الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل، فيما بين أن وزارتي الدفاع والداخلية سيتم اختيار مرشحيها من رحم الوزارة نفسها.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عبد المهدي وصل إلى مراحل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عبد المهدي اتفق مع الكتل السياسية على تمرير الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عبد المهدي اتفق مع الكتل السياسية على تمرير الوزارات المتبقية الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).