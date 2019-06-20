الاقتراب من حسم ملف خلايا داعش النائمة في ديالى

2019/06/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الخميس، عن خطط لقيادته تتضمن بناء مراكز شرطة جديدة في مناطق المحافظة المحررة وإعطاء دور "أكبر" لإبناءها

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