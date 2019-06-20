وزير الاتصالات يجري تغييرات وظيفية شملت عدد من تشكيلات الوزارة

2019/06/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-بغداد

كشفت وثائق حصلت "العهد نيوز" على نسخ منها تتضمن اجراء وزير الاتصالات نعيم الربيعي وتغييرات وظيفية بشركات الوزارة.

وتضمنت الوثائق تغييرات وظيفية بين مدراء الاقسام

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