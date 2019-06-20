أمريكا تضيف السعودية إلى قائمتها السوداء فيما يتعلق بالإتجار بالبشر

2019/06/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووجهت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي انتقادات غير مسبوقة للسلطات السعودية، نظراً لانتهاكات تطال العمال الأجانب على أراضيها، في حين اتهمت كوبا بممارسة الاتجار بالبشر من خلال برنامجها لإرسال أطباء إلى الخارج.وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عند عرضه للتقرير برفقة ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب: "إذا لم تعارضوا الاتجار بالبشر، فإن الولايات المتحدة سوف تعارضكم".وفي نفس السياق، أكد بومبيو أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات السنة الماضية ضد 22 بلدا تورط في الاتجار بالبشر.ويعني هذا التصنيف أن واشنطن بإمكانها الحد من مساعداتها، أو سحب دعمها للدول المعنية في منظمات مثل صندوق النقد الدولي.جدير بالذكر أن اللائحة السوداء الأمريكية تضم دولا أخرى من بينها الصين، وكوريا الشمالية، وفنزويلا.انتهى.ص.هـ.ح.

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