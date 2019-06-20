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الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط للدواعش يستهف غرب الأنبار


الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط للدواعش يستهف غرب الأنبار
2019/06/20 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط للدواعش يستهف غرب الأنبار

العراقامن

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط للدواعش يستهف غرب الأنبار

الخميس 20 يونيو 2019 - 19:12

الحشد الشعبي

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من "الدواعش" بإحباط مخطط لاستهداف غرب الأنبار..يتبع..

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