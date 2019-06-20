رئيس الوزراء: العراق يرغب بتطوير العلاقات مع تركيا في المجالات الاقتصادية والتجارية

2019/06/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، ان العراق يرغب بتطوير العلاقات مع تركيا في المجالات الاقتصادية والتجارية التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين، وذلك خلال استقباله وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اليوم، (20 حزيران 2019)، ان "عبدالمهدي استقبل اليوم الخميس، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، والوفد المرافق لها الذي يضم عددا من النواب ورئيسي اتحادي المصدرين والمقاولين، والسفير التركي في بغداد".

وأضاف البيان ان عبدالمهدي "اكد اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين والرغبة المشتركة بتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والمجالات كافة التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين، وتزيد فرص العمل والاستثمارات، متمنيا النجاح لمنتدى الاعمال العراقي التركي الذي يعقد في بغداد".

من جهتها اعربت الوزيرة التركية عن سعي بلادها لزيادة التعاون مع العراق ورفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتوفرة لدى البلدين، والمساهمة من خلال منتدى الأعمال في تشجيع الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار وايجاد فرص العمل وتعزيز التعاون التجاري.

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