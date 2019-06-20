ترامب: لا استبعد ردا امريكيا على اسقاط الطائرة المسيرة

2019/06/20 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس وزارء كندا انه لا يستبعد ردا امريكيا على اسقاط الطائرة المسيرة.وكانت القوات الايرانية اسقطت اليوم طائرة مسيرة امريكية .

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