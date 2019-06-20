2019/06/20 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استمرار حملة تسويق الحنطة في الموصل ومواصلة اجراءاتها في حماية خزين الحبوب من الظروف الجوية المحتملة، لافتة إلى أن مجموع الكميات المسوقة من حنطة الموصل بلغت 125 ألف طن.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “حملة استلام الحنطة مستمرة من الفلاحين والمزارعين، وهناك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة: مجموع الكميات المسوقة من حنطة الموصل بلغت 125 ألف طن وكالة خطوة برس.

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